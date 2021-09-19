المانع: عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الملك خالد بالخرج خلال الثلثين (الأول-الثاني) لعام2021م بلغ (373745) مستفيدا

كشف مساعد المدير للخدمات الطبية الدكتور محمد المانع في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج ” أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الملك خالد بالخرج خلال الثلثين (الأول-الثاني) لعام2021م بلغ (373745) مستفيد.

حيث بين بإنه أستفاد مايقارب من (42109) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية خدماتها لـ(74921) مراجع .

وأضاف أن المستشفى أجرى ( 203843 ) فحص مخبري، و( 36863 ) فحص شعاعي.

وأشار إلى أن المستشفى أجرى (1197) عملية لمختلف التخصصات الطبية، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (16009) مستفيد.

وأكد أن إدارة المستشفى تدرك أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في محافظة الخرج للوصول إلى مستقبل صحة أفضل وفق رؤية المملكة 2030 عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات التوسعية للخدمات ومنها انشاء مركز لعلاج الأورام في المستشفى، ويمكنكم معرفة المزيد عبر حساب مستشفى الملك خالد بالخرج الرسمي بتويتر ” [email protected] “