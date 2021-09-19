عاجل.. النيابة العامة: السجن ٧ سنوات لمطلق النار في محطة الوقود بالرياض

صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة انه بعد ان قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جانٍ اعتدى عمداً على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، فقد انتهى التحقيقات الى ثبوت ارتكاب الجاني للفعل المحرم شرعاً والمجرم نظاماً، فتم اقامة الدعوى العامة امام المحكمة المختصة وطالبت النيابة العامة ايقاع اقصى العقوبات بحقه.

وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة

بإدانته بما نسب اليه و الحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وشدد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.