أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المرشد الإيراني الأ‘على علي خامنئي اختار طيارا تدرب على قيادة طائرات حربية روسية لقيادة القوات الجوية في البلاد.

وجاء في الحكم الذي أصدره خامنئي: “العميد طيار حميد واحدي، نظرا لالتزامكم ولياقتكم ولمقترح القائد العام للجيش، أعينكم قائدا للقوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتدرب وحيدي ( 56 عاما) على جهاز محاكاة مقاتلة روسية من طراز “سوخوي – 24” من عام 2000 إلى عام 2001. كما تولى منصب القائم بأعمال قائد القوات الجوية منذ عام 2018.

ويخلف وحيدي الجنرال عزيز ناصر زاده في قيادة القوات الجوية، في إطار عملية استبدال روتينية لقادة الجيش.

وتمتلك القوات الجوية في إيران في الخدمة مقاتلات نفاثة