سقوط طائرة عسكرية بمنطقة سكنية في تكساس الأمريكية

قالت السلطات إن طائرة تدريب عسكرية سقطت امس الأحد في حي ليك وورث السكني بولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بمنازل.

وقال رايان آرثر رئيس قسم الإطفاء في ليك وورث إن طيارَين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة. وتقع ليك وورث في منطقة فورت وورث في نورث تكساس.

وقالت الشرطة إن مظلة أحد الطيارين تشابكت في خطوط للكهرباء.

وقال آرثر إن ثلاثة منازل تضررت لكن لم يصب أي من السكان.

وأضاف في مؤتمر صحفي “كان يمكن أن يكون هذا الحادث أسوأ بكثير بالنظر إلى أن هذه الطائرة سقطت في منطقة سكنية”.