إصابات #كورونا في أمريكا تتجاوز 42 مليوناً

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 42.1 مليون إصابة إلى جانب 673 ألفاً و698 وفاة، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.4% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بمقدار 4.63 مليون إصابة، بزيادة 0.2%عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 1.2% في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 434 ألفاً و239.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بإضافة 400 وفاة.