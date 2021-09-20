شاهد التفاصيل: فرص وظيفية وتدريبية في #وزارة_الحرس_الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 147 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض والمدينة المنورة والقصيم وجدة ونجران والأحساء.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الإدارية – 21 وظيفة:
مكان العمل: الرياض، الدمام ، الأحساء.
وظائف التمريض -33 وظيفة:
مكان العمل: المدينة المنورة.
وظائف طبية -64 وظيفة:
مكان العمل : الرياض، المدينة المنورة، القصيم، جدة، نجران.
الفرص التدريبية -28 وظيفة:
أماكن العمل: الرياض، الأحساء.
الخدمات الصحية المساعدة -وظيفة واحدة: فني مختبر
أماكن العمل :المدينة المنورة.
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