شاهد التفاصيل: فرص وظيفية وتدريبية في #وزارة_الحرس_الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 147 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض والمدينة المنورة والقصيم وجدة ونجران والأحساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الإدارية – 21 وظيفة:

مكان العمل: الرياض، الدمام ، الأحساء.

وظائف التمريض -33 وظيفة:

مكان العمل: المدينة المنورة.

وظائف طبية -64 وظيفة:

مكان العمل : الرياض، المدينة المنورة، القصيم، جدة، نجران.

الفرص التدريبية -28 وظيفة:

أماكن العمل: الرياض، الأحساء.

الخدمات الصحية المساعدة -وظيفة واحدة: فني مختبر

أماكن العمل :المدينة المنورة.

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