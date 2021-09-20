أنشيلوتي يعترف: ريال مدريد يتخبط ويقاتل

أشاد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بفريقه لعدم استسلامه حتى عندما كان يلعب سيئاً بعد أن انتزع الفوز 2-1 على مضيفه فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عقب تسجيله هدفين متأخرين.

وتقدم فالنسيا في الشوط الثاني عن طريق هوغو دورو، لكن فينيسيوس جونيور عادل النتيجة في الدقيقة 86 قبل أن يرسل تمريرة عرضية إلى كريم بنزيما ليحرز هدف الفوز بضربة رأس بعد دقيقتين.

وحقق ريال مدريد أيضاً فوزاً في اللحظات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان الأسبوع الماضي، بفضل هدف من رودريغو في الدقيقة 89، وسجل الآن 6 أهداف في آخر 5 دقائق في 5 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين “لدي فريق يتخبط ويقاتل سواء كان يلعب جيداً أو يلعب بشكل سيء.

“لم نتغلب عليهم بفضل جودتنا، لقد فعلنا ذلك بفضل روحنا التي لا تقهر. واصلنا المضي قدما حتى النهاية”.

وقفز ريال مدريد بهذا الانتصار إلى قمة الترتيب لكن أنشيلوتي يعتقد أن فريقه ما زال بعيداً عن أفضل مستوياته.

وأضاف “لدينا فريق شاب وسأكون أول شخص يعترف بأننا لا نلعب كرة قدم رائعة في الوقت الحالي.

“لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، هاجمنا جيداً في الهجمات المرتدة، لكننا تراجعنا كثيراً وعندما نتراجع بهذا الشكل، فمن السهل أن تهتز شباكنا”.

وكان من الصعب على مدرب فالنسيا خوسيه بوردالاس، تقبل الهزيمة بعد أن نجح فريقه في تجاوز إصابة كارلوس سولير وتييري كوريا في الشوط الأول ليهيمن على المباراة حتى انتفاضة ريال مدريد المتأخرة.

وقال مدرب فالنسيا “نشعر بالحزن لأن الفريق بذل مجهوداً مذهلاً بعد المشاكل التي واجهناها مع كارلوس وكوريا.

“لقد فعلنا بالضبط ما أردنا القيام به ولعبنا أفضل بكثير منهم، وضغطنا عليهم من الأمام وسيطرنا على المباراة. لعبنا 75 دقيقة مثالية لكننا لا نستطيع أن نتخلى عن تركيزنا ولو لثانية واحدة”.

وتابع “كنا غير محظوظين بعض الشيء لكن كان يجب أن نتعامل مع الدقائق القليلة الأخيرة بشكل أفضل. لم نقرأ المباراة جيداً وانتهى بنا الأمر إلى دفع ثمن أخطائنا”.