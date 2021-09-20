السعودية تفقد 40 مليار ريال سنوياً بسبب هدر 4 ملايين طن أغذية

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، أن نحو 4 ملايين طن من الأغذية يتم هدرها وفقدها في المملكة سنويًا بنسبة 33.1%، منها 18.9% مرتبطة بالاستهلاك، و14.2% يتم هدرها أثناء سلاسل الإنتاج، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها المؤسسة شملت مناطق المملكة الـ13.

وقال محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، إن القيمة الإجمالية للفقد والهدر في المملكة بلغت نحو 13 مليار ريال على مستوى الـ19 سلعة التي شملتها الدراسة، وبتعميم الدراسة على حجم الإنفاق الاستهلاكي للسلع الغذائية كافة تصل قيمة الهدر الغذائي في المملكة إلى نحو 40 مليار ريال سنويا وفقًا لـ”الاقتصادية.

وأوضح أن مخازن المملكة تعد واحدة من أكبر مخازن الغذاء الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إذ زيدت الطاقات التخزينية لصوامع تخزين الحبوب من 2.5 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.4 مليون طن حاليا، بإضافة نحو 900 ألف طن طاقات جديدة تمثل زيادة 37% وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال..

وذكر أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء صوامع ينبع برعاية خادم الحرمين الشريفين بداية الشهر الجاري، بطاقة تخزينية 120 ألف طن، لتنضم لموانئ (جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان) المستقبلة لبواخر القمح، وجار العمل على البدء في إنشاء مشروع صوامع ميناء ضباء بطاقة تخزينية 120 ألف طن.

وبيّن الفارس أن المملكة تحقق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الغذائيةـ، أبرزها (الحليب الطازج، والبيض، والتمور، والذرة البيضاء، والبطاطس، والطماطم، والخضراوات، ولحوم الدواجن، والأسماك)، لافتًا إلى أن المملكة جاءت في المرتبة الثامنة عالميا في وفرة الغذاء خلال 2020، بعد أن كانت في المرتبة الـ46 في 2019.