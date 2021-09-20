كورونا حول العالم.. ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 229.3 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، فيروس كورونا المستجد عن ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 229 مليونا و293 ألفا و200 إصابة ، الإثنين، حتى الساعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و705 آلاف و498 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 205 ملايين و931 ألفا و963 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

كوريا الجنوبية تسجل 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية, 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 287.536 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 2409 حالات وفاة وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة.

الهند تسجل 295 وفاة و30256 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 30256 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و295 وفاة، وشفاء 43.983 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 33.478.419 إصابة، منها 318.181 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 445.133 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 32.715.105 حالات.

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 95738 فيما بلغ عدد الوفيات ثابتا عند 4636.