رسمياً .. إسناد تدريس وتقويم مادة الدراسات الاسلامية لمعلم واحد #عاجل

أقرت وزارة التعليم، تدريس وتقويم مادة الدراسات الاسلامية باعتبارها مادة واحدة، وإسناد تدريسها بفروعها كافة لمعلم واحد، على أن تدرس بالتبادل بين فروعها في الأسبوع الواحد وتبنى النماذج الأختبارية لها بما يضمن التساوي بين فروعها.

من جانبه أكدت الأدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم تطبيق خطة توزيع المقررات الدراسية وفق رابط الاستجابة السريع المبلغ لجميع المدارس وتوجيه المعلمين والمعلمات باعتماد الخطة الواردة فيه ، واعتماد أدلة المعلم بما فيها الأدلة الجديدة (رياض الاطفال ، التربية البدنية والدفاع عن النفس ، المهارات الرقمية ، التفكير الناقد ، التربية الخاصة ) بنسختها الالكترونية في منصة عين الاثرائية ومنصة مدرستي.

وشددت الغدارة على توعية طلاب المرحلتين الأبتدائية والمتوسطة بتخصيص الكتب الدراسية المدون عليها الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الأول ونصف الفصل الدراسي الثاني من نظام الفصول الدراسية الثلاثة – عدا المقررات الجديدة التي أدخلت على الخطة الدراسية واشعار أولياء الأمور بذلك.