إيران مستمرة بتهريب المحروقات غرب الفرات السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية مستمرة بتهريب الوقود من الأراضي العراقية إلى الميليشيات الموالية لها داخل الأراضي السورية.

ونقل المركز عن ما أسماه مصادر في منطقة “غرب الفرات” أن المحروقات وصلت إلى المنطقة التي تعد “مستعمرة أو محمية إيرانية”.

ووفق التفاصيل، وصلت خلال الساعات الماضية 3 صهاريج تابعة لميليشيا أبو الفضل العباس، اثنين منها تحمل مادة المازوت والأخيرة البنزين، ورافقتها سيارات رباعية الدفع لتأمين غطاء حماية مع دخولها عبر معابر غير شرعية بين العراق وسوريا.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الصهاريج توجهت إلى منطقة “الشبلي” الأثرية والواقعة ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، وتم إفراغها هناك داخل خزانات كبيرة موجودة تحت الأرض.