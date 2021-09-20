«شايف رماني الرجال».. شخص يوثق تعرضه لإطلاق النار في جدة

وثق شخص تعرضه لإطلاق نار من أخر في جدة، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» مقطع فيديو يوثق الحادث في محافظة جدة.

ويظهر من خلال الفيديو أن الشخص الذي تعرض لإطلاق النار هو من وثق الحادث، فيما تسيل الدماء على ثوبه، وهو يردد: «شايف رماني الرجال».

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أكد أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة خلاف سابق بين الشخصين؛ ما نتج عنه إصابته، حالته الصحية مستقرة، وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.