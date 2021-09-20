الأعلى منذ الربع الرابع 2019.. #السعودية: 20.61 ألف ريال نصيب الفرد من #الناتج_المحلي_الإجمالي

أوضحت بيانات هيئة الإحصاء، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021 نحو 20.61 ألف ريال، مقارنة بـ 16.12 ألف ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني هو الأعلى منذ الربع الرابع 2019 والذي بلغ حينها 22.29 ألف ريال.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل إلى 735.03 مليار ريال.

والناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي وصافي الصادرات (الصادرات مطروحا منها الواردات).