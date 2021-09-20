حسم قرار إقامة #كأس_العالم كل عامين في 30 سبتمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين. وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام انتقادات حيث هدد الاتحاد الأوروبي (يويفا) بالمقاطعة. وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم وأجرى فيفا استطلاعا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدا للفكرة لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.