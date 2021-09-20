عاجل.. #وزير_الطاقة : #المملكة تؤكد أهمية التزام الدول بمعاهدة #الانتشار_النووي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأوضح وزير الطاقة، أن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، لافتا أن المملكة تبدي قلقها حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية.