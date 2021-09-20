هل تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة على برامج البكالوريوس للجامعات الحكومية.. #الزكاة_والضريبة_والجمارك تجيب

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على الخدمات التعليمية التي تُقدمها الجامعات الحكومية بمقابل بما فيها (البكالوريوس)، جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول مدى تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة المُستحقة على برامج البكالوريوس، التي تقدمها الجامعات الحكومية.

وأوضحت” هيئة الزكاة”، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية التي تُقدم بمقابل والخاضعة للضريبة لدى الجامعات الحكومية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تعادل البرامج والشهادات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية والتي تتحمل الدولة ضريبتها، مشيرة إلى أن تلك الخدمات تشمل قيمة الرسوم الدراسية، ورسوم الكتب الدراسية التي تُباع من الجامعة مباشرة.