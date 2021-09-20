الجيش اليمني يسيطر على مواقع في البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية من دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري إن “قوات الجيش الوطني تخوض معركة مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح” بحسب ما ذكر موقع “سبتمبرنت” الإخباري اليمني.

وأشار المصدر إلى أن الجيش استعاد مواقع عدة من قبضة الميليشيا، التي لاذت بالفرار، تاركة جثث قتلاها، ومعداتها القتالية.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تواصل التقدم، وفق خطة عسكرية محكمة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا.