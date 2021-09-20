شؤون الحرمين تضع مسارات لذوي الإعاقة في بعض مداخل المسجد الحرام

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود، المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام وساحاته.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي، أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.