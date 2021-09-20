واشنطن: الروس مُنعوا من ممارسة حقوقهم في الانتخابات

ندّدت واشنطن الإثنين بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين، معتبرةً أن الروس “مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن “الانتخابات التشريعية التي أُجريت بين 17 و19 سبتمبر (أيلول) في روسيا الاتحادية جرت في ظروف لم تكن مواتية لإجراءات حرة وعادلة”.