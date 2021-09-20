بعد رحيل رونالدو.. يوفنتوس يسجل أسوأ انطلاقة خلال 50 عاماً

سجل نادي يوفنتوس أسوأ انطلاقه له في الموسم خلال آخر 50 عاماً، بعدما استقبلت شباكه أهدافاً في آخر 18 مباراة وخفت نجم هجومه، ليحقق نقطتين فقط من أربع جولات، ويقبع في منطقة الهبوط بالدوري الإيطالي.

كشف التعادل 1-1 أمام ميلان من جديد عن القدرات المحدودة لنادي “السيدة العجوز”، بقيادة ماسيميليانو أليغري، والذي تعادل هذا الموسم 2-2 مع أودينيزي، بعدما فرط في التقدم 2-0، وخسر أمام الصاعد حديثاً إيمبولي 0-1 ونابولي 1-2.

وعادل كل لاعبي الفريق الإيطالي بهذا الرقم، عدد الأهداف التي سجلها نجمه السابق كريستيانو رونالدو في مبارياته الثلاثة الأولى مع مانشستر يونايتد، والذي انتقل إليه في الصيف الماضي قادماً من فريق “السيدة العجوز”.