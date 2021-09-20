المغرب.. للمرة الأولى.. سيدة بمنصب عمدة الدار البيضاء

للمرة الأولى تتولى سيدة عمودية الدار البيضاء في تاريخ المدينة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للمغرب، عقب انتخاب نبيلة الرميلي الإثنين عمدة للمدينة المغربية لمدة خمس سنوات.

وفازت الرميلي، 47 عاماً، التي تشغل منصب المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات وعضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية بمنصب عمدة الدار البيضاء في جلسة عقدت اليوم في مقر الولاية.

وحصلت الرميلي على 105 أصوات من أصل 130، بينما نال منافسها عبد الصمد حيكر المنتمي لحزب (العدالة والتنمية) الإخواني 18 مقعداً، وامتنع سبعة من أعضاء مكتب الجماعة في الولاية الانتدابية الحالية عن التصويت.