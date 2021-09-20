شاهد الصور… مدير تعليم جازان يشارك عدداً من المعلمين حصصهم الدراسي

زار مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي محافظ جزر فرسان الأستاذ عبدالله بن محمد الظافري وذلك خلال زيارته لمدارس المحافظة واستعرضا سير العملية التعليمية بجزر فرسان وسبل دعمها بما ينعكس إيجابياً على الطلاب والطالبات .

وقد أشاد «الظافري» خلال اللقاء بحرص واهتمام مدير عام تعليم جازان ومتابعته لمدارس المحافظة ومراكزها مقدراً الجهود البارزة للتعليم بالمحافظة من خلال التعاون في تنفيذ البرامج ودعمها.

وقدم مدير تعليم منطقة جازان التهاني والتبريكات لمحافظ جزر فرسان وأهالي المحافظة بمناسبة تسجيل جزر فرسان في اليونسكو كأول محمية طبيعية سعودية على لائحة ⁧‫برنامج الإنسان والمحيط الحيوي‬⁩.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام تعليم جازان هدية تذكارية لمحافظ فرسان مثمناً له حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتعاونه الدائم من أجل سير العملية التعليمة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه العملية التعليمية ومشاريعها.

ومن جانب آخر استكمل مدير عام تعليم جازان جولته الميدانية يرافقه مساعديه للشؤون المدرسية والخدمات المساندة شملت عدد من مدارس القطاع للوقوف على سير العملية التعليمية وجاهزية المدارس كما شارك عدد من المعلمين حصصهم الدراسية حث من خلالها الطلاب على الجد والمثابرة في التحصيل الدراسي لتحقيق أهدافهم ليكونوا نواة لمستقبل الوطن مشيداً بجهود الزملاء في المجتمع التعليمي.

كما وقف “أبوهادي” على عدد من المشاريع القائمة بمدارس القطاع لمتابعة مراحل تنفيذها مشدداً على ضرورة استكمالها في الوقت المحدد مثمناً جهود منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بجزر فرسان .