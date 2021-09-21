بعد إصابته بالحد الجنوبي.. عودة البطل #عبدالمعين_حدادي من رحلة علاج امتدت 5 أعوام

عاد لأرض الوطن البطل #عبدالمعين_حدادي من رحلة علاج امتدت 5 أعوام، عقب إصابته في الحد الجنوبي.

ووصل حدادي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج امتدت خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية إثر إصابته أثناء دفاعه عن الوطن.

وقال خلال لقائه مع قناة الإخبارية إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بعلاجه على نفقته الخاصة.

وأعرب عن فخره وحبه للأمير محمد بوضع صورته على صدره. موجها الشكر لسمو الأمير للاهتمام بحالته الصحية.

وكان عبدالمعين حدادي تعرض لإصابة بالغة أثناء دفاعه عن الوطن وحماية أراضيه بالحد الجنوبي؛ نتج عنها إصابته بشلل كامل، ليصدر بعدها ولي العهد أمراً بعلاجه في الخارج على نفقته الخاصة.