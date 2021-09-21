ارتفاع أسعار #النفط.. #برنت فوق 74 دولار

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض ليومين، مع مواصلة تأثير إعصار آيدا على إنتاج الخام الأميركي رغم مرور ثلاثة أسابيع على وصوله إلى اليابسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك نحو 71 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت أكثر من 3% خلال الجلستين الماضيتين، فيما يتداول برنت فوق 74 دولاراً.

واستأنف النفط تقدمه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تشديد السوق بعد انقطاع الإمدادات المستمر من العواصف التي اجتاحت خليج المكسيك. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ، مما سيقلص المخزونات إلى أدنى مستوى سجل في 2018.

ووفقًا لـ”بلومبرغ إنتليجنس”، فإن انقطاع التيار الكهربائي لشركة شل، أكبر منتج للنفط في الخليج الأميركي، سيعطل حوالي 300 ألف برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية، أو برميل واحد من كل ستة براميل يتم ضخها في المنطقة. ويجبر الاضطراب المصافي والمشترين الآخرين على البحث عن إمدادات بديلة.