عاجل.. انقلاب عسكري في #السودان .. ومسؤول سيادي يطالب الشعب بحماية الانتقال والخروج للمواجهة

بعد أيام من التوتر شرق السودان، أفادت معلومات عسكرية اليوم الثلاثاء بأن محاولة انقلابية تتم السيطرة عليها في الوقت الحالي.

فقد أوضحت مصادر عسكرية للعربية/الحدث بأن عددا من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بقيادة اللواء اعبد الباقي بكراوي، شرق البلاد.

في حين أفادت وسائل اعلام محلية بأن دبابات تحركت من أمام السلاح الطبي وأغلقت الطريق نحو كوبري أم درمان القديم، ف يجوار البرلمان السوداني، وسط ع انتشار كثيف للقوات عسكرية في المنطقة.

بالتزامن ، وجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق على على حسابه على فيسبوك، ” هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”.

إلا أنه عاد وأضاف في تعليق لاحق:” الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة”