تركيا: الإمارات ستعقد محادثات بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة التركي

قال نائب وزير الطاقة التركي إنه يتوقع عقد محادثات مع وزير الطاقة الإماراتي غدا الأربعاء عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا. بحسب “رويترز”.

وقال نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر غازتك بدبي “هناك العديد من المجالات التي يمكننا أن نتعاون فيها… فيما مضى، ناقشنا العديد من المشروعات في مجال توليد الكهرباء الآن على وجه الخصوص هناك مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا جديدة تكتسب زخما قويا. ولذلك أعتقد أن لدينا الكثير لنتحدث عنه”.

يقول مسؤولون ودبلوماسيون إن تهدئة بين تركيا والإمارات، الخصمان الإقليميان، ساهمت في تراجع حدة التوتر الذي أجج صراعات في المنطقة مثل الحرب الليبية بعد سنوات من العداء وتبادل التصريحات الحادة.

لكن مع استمرار الخلافات السياسية العميقة، من المتوقع أن تركز الدولتان على بناء صلات اقتصادية وخفض التصعيد بدلا من الحل لخلاف أيديولوجي تسبب في صدوع في أنحاء الشرق الأوسط.