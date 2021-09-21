تسريبات جديدة حول خطة ” #غوغل” لضرب ” #سامسونغ” و” #هواوي” بـ ” #باسبورت”

تختبر شركة “غوغل” هاتفا ذكيا قابلا للطي، سيدعم نظام التشغيل المستقبلي “آندرويد 12″، باسم “باسبورت”، بحسب تسريبات تقنية

وحسبما نقل موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن “باسبورت” سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عن طي الهاتف ، وسيتم طرحه خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض “أوليد”، قياسها 7.6 إنشات.

ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويتوقع أن ينافس هاتف “غوغل” عددا من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل “سامسونغ” و”هواوي”.