البرهان: مسؤولون عن حماية الوطن وسنسلم السلطة للفائز في الانتخابات

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن التنافر السياسي وعدم الوحدة والنزاع يضر بالسودان، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في الفترة الانتقالية دون تحزب أو إقصاء.

وأضاف، اليوم الثلاثاء، أن مجلس السيادة الانتقالي، مسؤول عن حماية الوطن، وتسليم السلطة للفائز في الانتخابات، مؤكدا أن قوات الجيش والدعم السريع تعملان سويا وبتنسيق متوائم.

يشار إلى أنه، تم إفشال محاولة انقلاب في السودان، خطط لها عدد من الضباط بعد سيطرتهم على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي.