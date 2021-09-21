بتوجيه وزير العدل.. الإفراغ العقاري الإلكتروني متاح عبر 17 بنكا

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا.

وشملت قائمة البنوك، الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، بنلك البلاد، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، البنك الأهلي السعودي، بنك جي بي كورقان، بنك تي سي زراعات.

واوضحت الوزارة، أن الإفراغ عبر بوابة ناجز، يشمل 20 مليون ريال الحد الأعلى لقيمة الإفراغ، التحقق إلكترونيا من الحسابات البنكية ودفع ضريبة التصرفات العقارية، إجراء الخدمة وفق خطوات يسيرة تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، إجراء الخدمة في أقل من 60 دقيقة.