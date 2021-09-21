بالتعاون مع الإيسيسكو.. “تقويم التعليم” تناقش غدا ممارسات تحسين جودة التعليم

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، غدا الأربعاء، ندوة افتراضية بعنوان: “تأثير دراسات التقويم الدولية في السياسات وممارسات تحسين جودة التعليم”، بمشاركة خبراء دوليين يعرضون تجارب دول مختلفة في تحسين أداء التعليم.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، الدكتور جونغ جونغ تشول نائب وزير تعليم كوريا الجنوبية، أندرياس شلايشر رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدكتور نوتو كراتو وزير تعليم سابق والاستاذ بجامعة لشبونة بالبرتغال، والدكتور فهد عبدالله السحيمي المدير العام للتقويم والقبول في وزارة التعليم.

كما يشارك أيضا، الدكتور مانشو باكوبوفسكي استشاري بحوث هيئة تقويم التعليم والتدريب وعضو هيئة تدريس بجامعة وارسو البولندية، والدكتورة شريدة حاتم بن شريف مساعد المدير العام بوحدة بحوث التعليم الدولي بماليزيا، وإيما كامبوس المدير الوطني لمشروع برنامج التقويم الدولي لأداء الطلاب بالوكالة الوطنية لجودة التعليم بتشيلي، وجوندا تيرا رئيس الاختبارات الدولية والتعليم ومجلس الشباب باستونيا، وأولكار بابييفا نائب مدير معهد التربية بأذربيجان، وأحمد الشعيبي رئيس قسم التقويم بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات بالمغرب.