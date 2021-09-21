الأمير منصور بن محمد يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة حفر الباطن

تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، نظمت جامعة حفر الباطن الثلاثاء (14 صفر 1443هـ) حفلاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91 بحضور سعادة رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر وقيادات الجامعة وعدد من منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد الحفل افتتاح المعرض الفني المصاحب المقام تحت شعار: (وطني هو المجد 2) والذي تكون من ثلاثة أقسام؛ الأول يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ التوحيد وحتى الريادة العالمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والثاني عن أقوال المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه ، والثالث يتضمن التعريف بالمناطق السياحية في المملكة تحت شعار “هي لنا دار”.

كما حضر سمو المحافظ الحفل الخطابي الذي أُعد بهذه المناسبة، حيث القيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية بهذه المناسبة.

حيث كان لسعادة رئيس الجامعة كلمه هنأ فيها القيادة الرشيدة والأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه الذكرى الغالية.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل سمو المحافظ كلمة ضافية بهذه المناسبة استهلها بتقديم من خلالها باسمه ونيابة عن الاهالي بمحافظة حفر الباطن التهنئة الخالصة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين، وسمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (يحفظهم الله) وللشعب السعودي الأبي والمقيمين على أرض المملكة الغالية.

مؤكداً سموه: إلى أن هذا اليوم يعبر عن التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي وبين القيادة الرشيدة، ويوثق كيف تجمعت المناطق وتآلف الشعب لتصدير ملحمة وطنية أساسها المتين هو الإيمان بالله سبحانه.

وأشار سموه إلى ما قام به رجالات المملكة في مراحل التأسيس كون قاعدة متينة لبزوغ فجر الوطن بأصول ثابتة، تحت قيادة المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، الذي مد رباطات التواصل بين الناس ودحر أشكال التبدد والفرقة، وأنار شعلة العلم والحضارة مضيئاً الطريق نحو بناء وطن يسابق الأمم.

واختتم الحفل بأداء العرضة السعودية وسط تفاعل الحضور بهذه الذكرى الغالية.