بمناسبة #اليوم_الوطني.. قطامات تقطع 350 كيلو لتحط الرحال في #الدرعية

حطت 15 فردية من منقية الإبل “قطامات”، رحالها في الدرعية للعرض والمشاركة في اليوم الوطني السعودي 91.

وقطعت زاهية نوادر لون الوضح أو “نخبة الجزيرة” وبطلة منافسة “نخبة النخبة” في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الرابعة مسافة تزيد عن 350 كيلومترا من مكانها في الدوادمي حتى أمام قصر سلوى التاريخي في شمال عاصمة الدولة السعودية الأولى.

وستظهر “قطامات” للجمهور، الخميس 23 سبتمبر 2021، بأوشحتها الخضراء ذات الدلالة الرمزية للهوية السعودية وستبقى حتى نهاية الاحتفال، وسيكون بإمكان العامة من الناس مشاهدتها والاقتراب منها ومعرفة مواصفاتها وخصائها الجمالية.

وتعود “منقية “نخبة الجزيرة” لرجل الأعمال ومالك الإبل الشهير عبدالمحسن البعيجان، الذي عبر عن سعادته الغامرة بمساهمة “قطامات” في ربط الموروث بالاعتزاز القيمي للوطن، مبينا أن الاعتزاز بالإرث كان الدافع لتحريك الإبل نحو دلالة المكان في الدرعية.

وأثنى “البعيجان”، على التطور الكبير الذي يحظى به قطاع الإبل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل.

وشكر مالك “قطامات”، فهد بن حثيلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس المنظمة الدولية للإبل، على ما يقدمه من تطوير هائل للقطاع من النواحي كافة.