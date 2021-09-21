ارتفاع أسعار #النفط عند التسوية مع تقييم تطورات المعروض

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع رصد تطورات المعروض من الخام في الولايات المتحدة وتداعيات أزمة “إيفرجراند” على السوق.

ونجح النفط في التعافي من الهبوط المسجل بالأمس والبالغ نحو 2%، مع استمرار تداعيات إعصار “إيدا” في تعطيل نحو 18% من إنتاج الخام في خليج المكسيك.

وذكرت شركة “رويال داتش شل” أن الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط البحرية التابعة لها في خليج المكسيك جراء “إيدا” ستؤدي الى خفض الإنتاج حتى بداية العام المقبل.

وعلى جانب آخر، قال “إدوارد مويا” كبير محللي السوق لدى شركة تداول العملات الأجنبية “أواندا” OANDA إن مشاكل “إيفرجراند” تهدد التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم وتجعل بعض المستثمرين يتساءلون عن توقعات النمو في الصين وما إذا كان الاستثمار آمنًا هناك.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنحو 0.6% أو 44 سنتًا ليصل إلى 74.36 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 75 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% أو 27 سنتًا عند 70.56 دولار للبرميل، في آخر أيام هذا العقد.

بينما شهد خام نايمكس تسليم شهر نوفمبر ارتفاعًا 0.5% ما يعادل 35 سنتًا ليسجل 70.49 دولار للبرميل.