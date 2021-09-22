قاض عسكري في #تونس يأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة

قالت محامية ومصدر رسمي إن قاضياً عسكرياً تونسياً أمر يوم الثلاثاء بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة.

وأصدر قاض بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي القياديين في ائتلاف الكرامة المعارض لخيارات الرئيس سعيد.

وقالت المحامية إيناس حراث إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.

وقال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديداً للقضاة العسكريين، في المحكمة.

وأضاف البيان أن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلماً إياه برصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.

ومع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى 5.

ودافع سعيّد عن تدخله ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق.

وقال سعيّد إنه لن يمنع أي شخص من السفر إذا لم يكن خاضعاً لقضية قائمة.

ويوم الإثنين قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون الانتخابات الجديد.