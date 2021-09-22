إسبانيا تحقق مع وزيرة خارجيتها بسبب زعيم بوليساريو 

تقرر استدعاء وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة لاستجوابها للتحقيق في ملابسات السماح لزعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي بدخول البلاد للعلاج إثر إصابته بكورونا، وفق ما أعلن القضاء الإسباني أمس الثلاثاء.

وأثار استقبال إسبانيا للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو، أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب.

وجاء في بيان للمحكمة الإقليمية في أراغون، أن قاضي التحقيق في محكمة مدينة سرقسطة، حيث حطّت طائرة غالي “قرر استدعاء وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا لاستجوابها في إطار تحقيق قضائي في القضية”.

وأوضحت المحكمة أن “التحقيق فُتح بسبب الاشتباه بارتكاب جرم المواربة” و”للتحقق من الظروف التي أحاطت دخول ابراهيم غالي إلى إسبانيا”.

وحسب وسائل إعلام، يسعى القضاء إلى كشف ملابسات إهمال التدقيق في جواز سفر غالي لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية.

ولم يحدد موعد جلسة استجواب غونزاليس لايا التي تركت منصبها بعد تعديل وزاري في يوليو (تموز) الماضي.

ووصل زعيم بوليساريو سراً إلى إسبانيا في 18 أبريل (نيسان) بعدما أقلته طائرة طبية للرئاسة الجزائرية الداعمة للحركة الصحراوية، وبـ “جواز دبلوماسي”، وفق صحيفة “إل باييس”.