الحجر في #نيويورك.. إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس #كورونا

قالت الحكومة البرازيلية إن نتائج الفحوص التي أجريت لوزير الصحة مارسيلو كيروجا أثبتت إصابته بكوفيد-19 وذلك بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي في بيان إن الوزير سيظل في نيويورك في الحجر الصحي، وأضاف البيان أن “الوزير في حالة جيدة”. وقال إن الفحوص التي أجريت لبقية أعضاء الوفد جاءت نتائجها سلبية للفيروس.

وقال الوزير لشبكة (سي.إن.إن برازيل) إنه لم يتخل عن الكمامة طوال الوقت الذي قضاه في مبنى الأمم المتحدة، وتحدى الرئيس البرازيلي، المشكك في اللقاح، قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم. ويتفاخر بعدم حصوله على اللقاح.

ووزير الصحة البرازيلي هو ثاني عضو في الوفد البرازيلي في نيويورك تأتي نتائج فحوصه إيجابية للفيروس. وكانت الفحوص قد أثبتت إصابة دبلوماسي شاب من الفريق الذي سافر مبكرا للتحضير لزيارة بولسونارو في مطلع الأسبوع وخضع للعزل الصحي.

والمعروف عن الرئيس البرازيلي إنه يعارض ارتداء الكمامات ولم يتلقى أي جرعة من لقاح كورونا، ولا يعترف بقدرة اللقاحات على الشفاء من المرض.

يذكر أن بولسونارو أعلن أن حكومته تعارض الشهادة الصحية لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد “كوفيد-19”.

وقال بولسونارو الذي كثيرا ما انتقد على خلفية إدارته للجائحة في البرازيل حيث أودى الوباء بأكثر من 590 ألف شخص “ندعم جهود التلقيح”.

وأضاف في كلمته في نيويورك “لكن إدارتي لم تدعم لقاحا أو شهادة صحية أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح”.

وقال بولسونارو الذي كثيرا ما انتقد على خلفية إدارته للجائحة في البرازيل حيث أودى الوباء بأكثر من 590 ألف شخص “ندعم جهود التلقيح”، مضيفا في كلمته بنيويورك “لكن إدارتي لم تدعم لقاحا أو شهادة صحية أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح”.

ولفت إلى إنه سيكون “آخر برازيلي” يتلقى اللقاح، لكنه أكد أمام الوفود أن برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة.

وأوضح بأن حكومته وزعت أكثر من 260 مليون جرعة فيما تلقى أكثر من 140 مليون برازيلي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ولا يتقيد بولسونارو بالشروط التي تفرضها نيويورك للحد من انتشار الفيروس ومنها إبراز شهادة تلقيح للدخول إلى العديد من الأماكن كالمطاعم، حيث تناول الأحد قطعة من البيتزا في فناء خارجي وقت العشاء