قرارات بتمديد وتكليف قيادات بصحة القنفذة

إصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير قرارات إدارية بتكليف كلاً من:

الاخصائي حسين على المنتشري كمساعداً لمدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعده بالقنفذة مع تقديم الشكر للاخصائي ابراهيم عيسى الحازمي على ماقدمه خلال فترة تكليفه.

تكليف الاخصائي حسن ابوبكر الزيلعي مديراً لمستشفى القنفذة العام مع تقديم الشكر للاخصائي حسين علي المنتشري على ماقدمه خلال فترة تكليفه.

تكليف الاخصائي يحيى عقيل الخيري مديراً لمستشفى المظيلف العام مع تقديم الشكر للاخصائي حسن ابوبكر الزيلعي خلال فترة تكليفه.

تكليف الاخصائي ياسين علي الشيخي مديراً لمستشفى جنوب القنفذة العام مع تقديم الشكر للاخصائي علي محمد الحربي خلال فترة تكليفه.

تكليف الاخصائي ابراهيم علي عسيري مديراً لمستشفى ثريبان العام مع تقديم الشكر للاستاذ عبدالهادي عبدالله القرني خلال فترة تكليفه.

كما اصدر قرارات بتمديد تكليف الدكتور عبدالله عبده الجابري مساعدا لمدير الشؤون الصحية بالقنفذة للخدمات العلاجية لمدة عام.

وتكليف الاخصائي عبدالرحمن خميس الغامدي مديراً لمستشفى نمرة العام لمدة عام.