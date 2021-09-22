إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز الـ 229 مليون إصابة

تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 229 مليون حالة، بحسب أخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 229.508.037 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 4.707.821 وفاة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.قوالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة أن 16 من الإصابات الجديدة كانت محلية، مشيرة إلى أنه يبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 95851 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 12521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و815 وفاة أمس، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و585565 إصابة والوفيات إلى 272580 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.