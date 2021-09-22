السودان: الاصلاح الوطني يطالب السيادي والوزراء بتمليك الشعب حقيقة الإنقلاب الفاشل

رفض حزب الاصلاح الوطني السوداني اليوم أي محاولة انتقال سياسي للسلطة في البلاد خارج صناديق الانتخابات.

مؤكداً أنه ظل يراقب ويتابع عن كثب مجريات الأحداث في البلاد وتطوراتها،والأحداث المتسارعة المتمثلة في التدهور الاقتصادي والسيوله الأمنية وفشل الحاضنة السياسية في طرح برنامج وطني لخلق استقرار سياسي.

وعدم استطاعة حكومة الفترة الانتقالية تحقيق مطلوبات الثورة وتطلعات المواطنين.

مشيراً إلى أن كل ذلك نتج عنه محاولة انقلابية فاشلة فجر أمس الثلاثاء، وفق بيان صادر عنه وجهه لجماهير الشعب السوداني والقوات المسلحة.

وطالب الحزب في بيانه المجلسين السيادي والوزراء أن يملكا الرأي العام نتائج التحقيق حول هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كادت أن تعصف وتربك الترتيب للتحول والتداول السلمي الديمقراطي في البلاد.

وكذلك الإسراع في التعامل مع ملفات مسارات اتفاقية جوبا المتنازع حولها.