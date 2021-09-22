التعليم : تكشف تفاصيل معاملة المقبولين في برامج تدريبي وطرق حساب الغياب

كشفت الادارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة ، تفاصيل الغياب في إدارة التدريب والابتعاث حال القبول في إحدى البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية التي تنفذ (عن بعد) عن طريق برنامج “zoom ” كما حددت كيفية معاملته أو تفريغه أويتلقى البرنامج التدريبي في مقر عمله.

وفي تعميم اطلعت عليه “الوئام” أشارت لما ورد في اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المادة (161) الفقرة (ج) التي تنص على: على الجهة الحكومية أن تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل أشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك وبناء على الخطة التدريبية لإدارة التعليم للعام الحالي 1443هــ التي تم اعتمادها للفصل التدريبي الأول لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فإن الذي يحصل على قبول نهائي في أحد البرامج التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب والابتعاث يفرغ بشكل كامل حسب أيام البرنامج التدريبي سواء كان البرنامج حضوريا أوعن بعد ويدون في سجل الدوام مفرغ للبرنامج التدريبي.