اتحاد جدة يجري تعديلات جوهرية على مكافآت لاعبيه

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن إدارة نادي الاتحاد أجرت تعديلات جوهرية على المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم الجاري، وجرى اعتمادها بشكل رسمي.

وووفقا للتقرير فقد أبلغت إدارة أنمار الحائلي أبلغت كل المرتبطين بالفريق الأول لكرة القدم من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين، بالتعديلات الجديدة التي سيجرى تطبيقها في الموسم الجاري.

وأوضحت مصادر أن مكافآت اللاعبين منفصلة عن كافة المرتبطين بالفريق الأول عكس ما كان يحدث سابقاً، بحيث يحدد رئيس النادي ما يتقاضاه اللاعبون من مكافآت، أما بقية المرتبطين بالفريق، فسيكون لهم مكافأة ثابتة بنسبة ثابتة، كل حسب ما يتقاضاه من راتب.

وكافأت إدارة نادي الاتحاد اللاعبين بعد فوز الفريق على أبها 6-1 في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمبلغ 25 ألف ريال.

بينما زادت المكافأة بعد الفوز على النصر 3-1 في مباراة الكلاسيكو بالجولة الخامسة بنسبة أكثر من 35%.