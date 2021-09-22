ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 213.88 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 213.88 ريال (57.04 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 187.15 ريال (49.91 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 160.41 ريال (42.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 124.77 ريال (33.27 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6656.25 ريال (1775 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1497.18 ريال (399.25 دولار).

وعالميا، واصلت أسعار الذهب الصعود أمس الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما يركز المستثمرون على بداية اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقدم قرائن بشأن الإطار الزمني للبنك المركزي الأمريكي لخفض متوقع في برنامجه التحفيزي لدعم الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1775.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيوريورك.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1776.20 دولار للأوقية.

وقال مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس يو.كيه “السؤال الكبير الذي يحتاج إلى إجابة هو هل ستغير حالة الضبابية الحالية في السوق أي جدول زمني محتمل قد يكون لدى الاحتياطي الاتحادي عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن تخفيض مشترياته من الأصول.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق وتراجع قيم العملات. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل الدولار من أعلى مستوى في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو ما يجعل الذهب أرخص لأولئك الحائزين لعملات أخرى.