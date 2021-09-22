السعودية توفر أرخص تكلفة لخدمة الطرح العام

أظهرت بيانات عمليات الطرح العام الأوّلي لأسهم الكثير من الشركات السعودية الكبرى أن بنوك الاستثمار الدولية التي تشارك في إدارة عمليات الطرح العام تحقق عائداً بسيطاً مقارنةً بإدارة عمليات الطرح لأسهم الشركات الأميركية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن البنوك التي أدارت عملية الطرح العام الأوّلي لسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، ومنها بنك (مورغان ستانلي) الأميركي و(إتش إس بي سي هولدنغز) البريطاني، حصلت على رسوم قيمتها 12 مليون دولار رغم أن حجم الاكتتاب في الطرح وصل إلى 125 مليار دولار.

وذكرت «بلومبرغ» أن رسوم إدارة الطرح لأسهم الشركة السعودية كان نحو 1.3% من قيمة الطرح، في حين أن متوسط الرسوم في الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ 5% أو أكثر، مؤكدةً أنه رغم ضعف الرسوم التي تحصل عليها بنوك الاستثمار العالمية نظير المشاركة في إدارة الطروحات بالسعودية، فإنها ما زالت تتدفق على المملكة وتوظف فرق العمل على الأرض وترسل كبار مسؤوليها للتواصل مع المسؤولين المحليين على أمل الحصول على عقود خدمات استشارية.