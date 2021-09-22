“السوق المالية” تدرس طلبات لإدراج 45 شركة

أكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، أن الهيئة تسعى ضمن المساعي لدعم الاقتصاد، إلى زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية.

وأضاف حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم، أن الهيئة وافقت على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021، بالإضافة إلى 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى أن إدراجات في السوق المالية ارتفع عددها إلى 11 شركة وصندوقا استثماريا مغلقا متداولا خلال هذا العام، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية بلغ 217.