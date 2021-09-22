أمانة جدة تعالج أكثر من 120 ألف م2 لسد تشققات الطرق والشوارع العامة

عالجت أمانة محافظة جدة، 121.899 م2 من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول 10.150 مترًا، وصيانة 233 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة في عدد من الطرق والشوارع بأكثر من 5.689 م2 من الإنترلوك وبلاط الأرصفة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهودها الأمانة في حملة ” # صور _ وأرسل”، التي أسهمت في تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة في محافظة جدة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الحملة خلال أسبوعها الثامن إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”.