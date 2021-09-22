الشرق الأوسط أولى المناطق.. انخفاض عالمي بإصابات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا واصلت الانخفاض، بعد الإبلاغ عن 3.6 مليون إصابة عالميا الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 4 ملايين إصابة في الأسبوع السابق.

وأوضحت أن الانخفاض الكبير في الحالات جاء في منطقتين هما الشرق الأوسط بنسبة 22%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 16%، موضحة أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف شخص في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 7 في المائة.

وقالت إن منطقة جنوب شرق آسيا أبلغت عن انخفاض بنسبة 30% في وفيات كورونا، فيما سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 7%، مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وتركيا والفلبين.