إمارة منطقة القصيم ترتدي حلتها الجديدة بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ91

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه, أكملت إمارة منطقة القصيم استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية, من خلال العديد من الاستعدادات المتنوعة بالشراكة مع أمانة وشرطة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وارتدت إمارة المنطقة حلتها الجديدة من خلال تركيب اكثر من 60 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة لنقل صور وفيديوهات مرئية عن تاريخ المملكة العربية السعودية, بدءاً من تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, إضافة إلى وضع عدد من اللوحات التي تزينت بها إمارة المنطقة من الخارج وعدد من الألواح المضيئة لهوية اليوم الوطني التاسع والثمانون والمقام تحت شعار “هي لنا دار”.

يذكر أن إمارة منطقة القصيم وبالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تقوم على تنفيذ وتنظيم مختلف البرامج الرئيسية والفعاليات المصاحبة منها حفل المركز الحضاري واستعراض “هي لنا دار” , بالإضافة إلى عدد من الماراثونات الرياضية والتي تتوافق وتستهدف شرائح المجتمع كافة ابتداء من يوم غداً الخميس وفي كافة أنحاء المنطقة.