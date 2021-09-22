البرهان: نحن من أجهضنا الانقلاب… لن نقبل بالتسلط ولن نتدخل في أزمة شرق السودان

أوضح رئيس مجلس السيادة الإنتقالى في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة هي من أجهضت المحاولة الانقلابية الأخيرة وليست أي جهة أخرى

وقال البرهان”نجدد قولنا للسياسيين إن قواتنا هي من أجهضت المحاولة الانقلابية ولا رغبة لدينا في الاستيلاء على السلطة مشيرا الي ان هناك قوى سياسية كل همها هو القتال من أجل الكرسي متجاهلة معاناة المواطن وتركز على الإساءة للقوات المسلحة

كما جدد على حرص الدولة علي بناء قدرات القوات المسلحة بكافة مكوناتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها وحماية التغيير الذي مهره الشعب بدماء أبنائه

وأمن رئيس مجلس السيادة لدي مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود القوات الخاصة بمنطقة المرخيات بمناسبة تخريج الدفعة السابعة من القوات الخاصة وتخريج دوارت أخري بحضور النائب الأول للمجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو و أعضاء مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الفريق الركن ياسر العطا والفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس أن وحدة القوات النظامية تمثل الضمان الأوحد لوحدة السودان وتماسكه وتحقيق قيم الحرية والعدالة والسلام.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تقبل أي تسلط عليها من أي جهة سياسية وان الحملة الممنهجة ضدها لن تثنيها عن أهدافها نافيا أن تكون للقوات المسلحة صلة بما يجري في الشرق والذي وصفه بأنه أحداث سياسية يجب حلحلتها قبل أن تتفاقم.

وشدد رئيس مجلس السيادة علي ضرورة وحدة القوي السياسية الوطنية المؤمنة بالتغيير لبناء دولة مدنية تقدر القوات المسلحة عبر انتخابات حرة نزيهة تحقيقا لشعارات ثورة ديسمبر داعيا السياسيين للالتفات الي قضية الانتخابات والمؤسسات التي تعزز الديمقراطية والحكم الرشيد.

واستنكر رئيس مجلس السيادة الدعوة التي وُجهت للشعب السوداني للخروج صبيحة المحاولة الانقلابية لحماية الثورة مؤكدا أنه لن تستطيع أي جهة إبعاد القوات النظامية من المشهد خلال المرحلة الانتقالية.

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ونبه سيادته الي إقصاء القوات المسلحة من مبادرة رئيس الوزراء وأنه لا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها داعيا الي رعاية الشراكة السياسية بحقها.

وأكد النائب الأول أنه لا مخرج للبلاد من أزمتها الا بتوحيد الكلمة والعمل بروح وطنية خالصة دون أجندة أو اقصاء والتواثق على برنامج وطني يخرج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية و ترك أساليب التخوين والاستهداف للمؤسسات الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار هذه البلاد.

وقال سيادته نحي جنود القوات المسلحة الذين تكسرت أمامهم كل محاولات المتربصين الذين يسعون ليل نهار الى خلق الفتن والمكائد لزعزعة استقرار شعبنا الصابر المكافح و التحية لمواطنينا الشرفاء الذين تحملوا المعاناة ومصاعب الحياة وهم يحلمون بوطن متقدم ومزدهر آمن ومستقر.

وأضاف النائب الأول ان السودان يعيش في مرحلة حرجة من تاريخيه بعد التغيير الذي كنا نريد أن يكون أفضل مما نشهده الآن.

وأبان دقلو أن السياسيين هم الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات لانهم أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الاساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنيين .

ولفت النائب الأول الي ان العسكريين سخروا كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب واستقرار البلاد تنفيذاً للعهد الذي قطعته بالحفاظ على الفترة الانتقالية وتحقيق شعارات الثورة.

وتم خلال الاحتفال تكريم الضباط والجنود الذين احرزوا المراكز الأولى في الدوارات وقادة وحدة القوات الخاصة منذ تأسيسها في ١٩٧٩م.

و كان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى والنائب الأول والوفد المرافق لهما قد تلقوا تنويرا مصحوبا بعروض نموذجية خلال تفقدهم للأقسام التدريبية بالقوات الخاصة .

و على صعيد متصل و في إطار الزيارات التفقديه للوحدات العسكرية تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة قاعدة الشهيد مختار الجوية و منظومة الدفاعات الصناعية _ الصافات وقد تلقى سيادته تنويرا شاملا عن المعده و بيئة العمل .