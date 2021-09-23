وفق رؤية المملكة ومتطلبات المرحلة.. جسور المستقبل المحدودة تنطلق من الطائف وتكرم الوئام

بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة جسور المستقبل المحدودة رجل الاعمال خالد نايف الجعيد وعدد من رجال الأعمال والإعلام تم تدشين شركة جسور المستقبل المحدودة والتي أتخذت الطائف مقرا لها .

حفل التدشين كانت فاتحته كلمة رئيس مجلس الإدارة خالد الجعيد الذي رحب بالجميع.

وقال: الشركة جاءت إثر فكر وطموح رجال أعمال الطائف في تطوير وتغيير مفهوم القطاع الخاص الإنسائي والبنائي برؤية جديدة تتناسب مع رؤية المملكة والحركة التطويرية التي نعيشها .

وقال: الشركة ستكون أكثر إحترافية وشفافية لنحقق رؤية الرجل الطموح رجل المرحلة والهمة سيدي ولي العهد.

الدكتور سامي العبيدي رئيس غرفة الطائف ألقى كلمة بارك فيها إنطلاق هذه الشركة مثمناً عقول وفكر من وراءها الذين وعوا حوكمة هذه المرحلة وحاجتنا إلى مثل هذه الكيانات ذات الرؤية الواضحة والتوسع المقنن والإدارة المختصة والكوادر المهنية المتخصصة وحاجة الطائف لمثل هذه الكيانات التي تخدم وتقدم مايحتاجه سوق الطائف الإقتصادي والذي فيه التنافس قليل .

والشركة قادرة على خلق تتافسية رائعه وإنجاز يذكر ليشكر .

بعد ذلك قدم المحلل الإقتصادي ومستشار الشركة سلطان الخالدي عرض مرئي عن الشركة حيث عدد المساهمين وصل إلى ٣٨ مساهم وهي شركةً ذات رؤية تتناسب مع المرحلة ومع مستوى الوعي المهني في القطاعات الخدمية وتقديم افضل الاعمال

ومن حيث اهدافها زيادة الارادات و تحقيق النمو من خلال كيانات انشائية وتكامل آمن وعن انشطتها انشاء المشاريع الخدمية والصيانة والتشغيل.

وعن مجلس الإدارة فإن الشركة تهتم بالتخصص لأن محلس ادارتها من إداريين ومهندسيين وفنيين ذات كفاءات عتلية وخبرة عالية ليكون الإتقان شعار لشركة والإنجاز شعار فيما تم تكريم صحيفة “الوئام” نظير جهودها وحضورها في حفل التدشين.