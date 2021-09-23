بسبب كأس العالم.. “يويفا” يفتح النار على “فيفا”

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نظيره الدولي “فيفا”، يوم امس الأربعاء، وذلك بسبب خططه لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين، وكذلك فشله في تحديد موعد لاجتماع خاص حول الأمر مع “يويفا”.

وذكر “يويفا” في بيان له عقب اجتماع للجنة التنفيذية في تشينساو بمولدوفا، أنه طلب قبل أسبوع من الآن عقد اجتماع مع “فيفا” لكن الأخير لم يرد على الأمر بعد.

وأضاف: “يشعر يويفا بخيبة أمل من الطريقة المعتمدة في التعامل مع هذا الملف، بحيث يتم إطلاق مشاريع بها تغييرات جذرية والترويج لها بشكل علني دون المشاورة مع الأطراف المعنية بالأمر، وعدم منح الفرصة لاجتماع يتم فيه التشاور”.

ويخطط “فيفا”، الذي يجرى دراسة جدوى بشأن الأمر كما أجرى استطلاعاً للرأي بين الجماهير الأسبوع الماضي، لمناقشة تلك المقترحات مع جميع الدول الأعضاء به يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وسيناقش الاجتماع الذي سيتم عبر الإنترنت، مستقبل الرزنامة الدولية، والتي تنتهي في عام 2023 بالنسبة للسيدات و2024 للرجال.

ويسعى “فيفا” لإقامة كأس العالم كل عامين، بدلاً من أربعة أعوام ابتداء من عام 2028، الأمر الذي سيجبر البطولات القارية الأخرى مثل كأس أمم أوروبا على أن تقام بطولاتها كل عامين أيضاً ابتداء من عام 2025، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسابقات السيدات.

وكان رئيس “يويفا” أليكسندر سيفرين، قد هدد بمقاطعة المنتخبات الأوروبية للبطولة في حال تم الموافقة على تلك المقترحات.

ويرى “يويفا” أن قيمة بطولة كأس العالم ستقل وأن المنتخبات الأضعف سيكون لديها فرص أقل بحيث سيتم استبدال المباريات الدولية المنتظمة بالبطولات الكبرى، كما يرى الاتحاد الأوروبي للعبة أن ذلك سيتسبب في إرهاق شديد للاعبين.

كما أن إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في نفس العام مع الرجال سيقلل من قيمتها وفرص انتشارها.